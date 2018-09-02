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TIR kuyruğu 14 km'ye ulaştı! Şoförler isyanda

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak içinbekleyen TIR'ların oluşturduğu uzun kuyruk, 14 kilometreye ulaşınca şoförler isyan etti.

02 Eylül 2018 Pazar 14:19
TIR kuyruğu 14 km'ye ulaştı! Şoförler isyanda

İhracat yüklerini hafta başında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Tır kuyruğunun 14 kilometreye ulaştığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 560 tır işlemlerinin yapılmasını bekliyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tır kuyruklarıyla ilgili çalışma yapıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü istatistiklerine göre, son 24 saatte bin 423 tırın çıkış işlemi yapıldı.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

"24 SAAT KUYRUKTA BEKLİYORUZ"

Tır şoförü Ercan Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, sıcakta kuyrukta beklemenin zor olduğunu belirterek, "Bu eziyet bitmez oldu. Geçen sefer 24-25 kilometre kuyruk vardı. Almanya'ya gidiyorum, yolculuk zor geçiyor. Tır şoförünün ne özel hayatı ne rahatlığı olur. Mecbur katlanmak zorundayız. Ülkenin malum içinde bulunduğu şartlar da var. Dayanmaya çalışıyoruz." dedi.

Tır şoförünün hayatının yolda geçtiğini anlatan Yeşilyurt, "Yemesi, içmesi ve temizliğiyle tırın içinde zor bir hayat geçiyor bizim için. 24 saat kuyrukta bekliyoruz. Dövizin yükselmesiyle ihracat arttı. İthalat durdu. Gittiğimiz yerden gelemiyoruz, böyle bir sıkıntı var. Kuyruklar öncesinden sonrasına kadar hep böyleydi, böyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu.

"ŞOFÖRÜN TEK SERMAYESİ SABIR"

Tır şoförü Ahmet Ünal da kuyrukların çile kuyruğuna dönüştüğünü dile getirdi.

Tırcılığın en çok eziyet veren kısmının beklemek olduğunu söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

"Firmalarda, gümrükte, kuyrukta beklemek... Şoförün çilesi beklemekle geçiyor. Yükümüzü aldık Macaristan'a gidiyoruz. İki gündür burada yatıyoruz. Bazen sistematik sıkıntılar, bazen de gümrüklerin yavaş çalışması sıraların uzamasına neden oluyor. Sabır dileyerek işimize devam ediyoruz. Yaklaşık 17 saattir kuyruktayım, daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sıra devam ettikçe ilerliyoruz. Bu işin en çok insanlara dokunan kısmı bu zaten. Şoförün tek sermayesi sabır. Uykusuzluk, zaten kazaların sebeplerinin başında bu geliyor. Sıralarda takıldığımız için yola devam edemiyoruz. Tabii geç kalmasından dolayı da şirketlerin sıkıştırması, psikolojik baskısı şoförü etki altında bıraktığı için de mecbur yoluna uykusuz devam ediyor. Bu sebeple ölümlü ya da yaralamalı kazalar ortaya çıkıyor."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:19
  1. Edirne
  2. Kapıkule Sınır Kapısı
  3. Kapıkule
  4. TIR Kuyruğu
  5. Şoförler isyan etti

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