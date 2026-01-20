  • İSTANBUL
TIR 600 metre uçurumdan yuvarlandı! Tırdan atlayan sürücü yaralı kurtuldu
Gündem

TIR 600 metre uçurumdan yuvarlandı! Tırdan atlayan sürücü yaralı kurtuldu

Giriş Tarihi:
TIR 600 metre uçurumdan yuvarlandı! Tırdan atlayan sürücü yaralı kurtuldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde yem yüklü tır, kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak, 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Tırdan atlayan sürücü kazadan yaralı kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Tepe Mahallesi, Köyceğiz Küme Evleri mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. E.Ö.'nün (36) kullandığı yem yüklü tır, kar nedeniyle oluşan buzlanma sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır, yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanırken, araçtan atlayan sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, rampa aşağı inen tırın kontrolden çıkarak hızla uçuruma doğru ilerlediği, yoldan çıktıktan sonra bir süre duraksadığı ve sonrasında ise devrilerek uçurumdan düştüğü anlar yer aldı.

