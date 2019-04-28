0553 313 94 23

Tıptaki ilerlemelerle kanser sıradan bir hastalığa dönüşebilir

Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün tıptaki ilerlemeler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde kanserin sıradan bir hastalığa dönüşebileceğini ifade etti.

28 Nisan 2019 Pazar 20:53
Tıptaki ilerlemelerle kanser sıradan bir hastalığa dönüşebilir

Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün, tıptaki ilerlemeler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde kanserin sıradan bir hastalığa dönüşebileceğini belirterek, "Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor." dedi.

Özel bir tıbbi genetik hastalık tanı merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Tükün, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hücrelerinin bazı mikroplar gibi bağışıklık sistemini atlatıp vücutta yer bulduğunu söyledi.

"Kansersiz bir dünya hiç olmamış ve hiç olmayacak." diyen Tükün, kanser hücrelerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtti.

Kansere çare bulunması anlamında tıp dünyasında son 30 yılda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tükün, şunları kaydetti:

"Nasıl eskiden antibiyotikler bulunmadan önce üst solunum yolu enfeksiyonu insani öldürebilecek bir hastalıktı, bugün buna şaşırıyoruz, 1990'lı yıllardan itibaren öyle gelişmeler oldu ki kanser için de bu olabilir. Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor. Örneğin kan kanserinin bir türü olan kronik miyelomonositer lösemi, abartmak istemiyorum ama günümüzde neredeyse hipertansiyon gibi takip ediliyor. İlacı var veriliyor, belli aralıkla takip ediliyor ve tam kür sağlanabiliyor. Dolayısıyla da diğer bütün kanser türleri için de hedeflenmiş tedavi protokolleri uygulanabilir. Hedeflenmiş tedavi, vücudun hiçbir noktasına dokunmadan sadece kanser hücresini öldürme potansiyeline sahip olan diğer yerleri çok az tahrip eden ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştikçe önemli adımlar atılacak."

"Ortalama yaşam süresi artıyor"

Tükün, ortalama insan yaşamının her geçen gün arttığını belirterek, "Nasıl ki insan zeka katsayısı on yıllar içinde artıyor buna bağlı olarak ortalama yaşam süresi de artıyor. İlk insanlarda ortalama yaşam süresi 35 yılken bugün ortalama yaşam süreleri kadınlar için 80, erkekler için ise 78'e dayandı. Ortalama yaşam süresi giderek artıyor." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:53
  1. Edirne
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşusuna gitti, döndüğünde evini yanmış halde buldu
    1. Komşusuna gitti, döndüğünde evini..
    2. Dr. Çorlu: "Srebrenista Katliamı,..
    3. Ahmet Ürkmezgil: “Yarış son ana kadar..
    4. Bayern Münih, Nürnberg deplasmanından..
    5. Judo: Avrupa Ümitler Kupası
    6. Milli güreşçi Akgül karakucak..
    7. Maduro'dan asgari ücret hamlesi!..
    8. Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0-..
    9. TSK Ampute takımı, Bursa’yı 5-0 yendi
    10. Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama:..
    11. Esenyurt'ta yolda ve bir binada..
    12. Sri Lanka saldırılarının..
    13. Maçın ardından
    14. Tekirdağ’da modifiyeli araçlara denetim
    15. Mustafa Kaplan: “Skor benim adıma..
    16. Maç sonu 3’lüsü Karius’tan
    17. Serinlemek için girdiği derede boğuldu
    18. Bedava dağıtılınca birbirlerini..
    19. Beşiktaş, galibiyet serisiyle zirveye..
    20. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:”..
    21. Başkan Aras, Gglobal Run’da koştu
    22. Bodrum’un canlarına Başkan Aras’tan söz
    23. "2019 Uluslararası Dergicilik..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Şenol Güneş’in en uzun galibiyet..
    26. Beşiktaş 'Gücü'nü gösterdi! Zirve..
    27. Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti
    28. Vida atıyor Kartal kazanıyor
    29. Vodafone Park’ta ince hesaplar!
    30. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - MKE..
    Melih Gökçek'ten olay Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı
    Melih Gökçek'ten olay Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!