TİP'li Şık'tan daha önce görülmemiş iki yüzlülük! Düne kadar 'sansür' diyordu bugün 'çukur' oldu..

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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Korkmaz ile temaslarının gazetecilik faaliyetini aşmadığını iddia eden TİP'li Şık, düne kadar "Sosyal medya engellenip, kısıtlanmak isteniyor. Bu bir sansür." sözleri ile Dezenformasyon Yasası'na karşı çıkarken bugün suçu sosyal medyaya attı.

'Sosyal medya çukurundan yayılan zehir'

"Benim yönümden, listede adımın niçin olduğunu, o listeye adımın hangi niyetle konduğunu bilmeme şu anda imkân yok." diyen TİP'li Şık, "Memlekette çoğunluk, sosyal medya çukurundan yayılan zehirle, kendi inanmak istediğine inanıyor ve duymak/okumak istediklerini söyleyen/yazanların peşinden gitmekte tereddüt etmiyor. O yüzden sözüm 'karşı taraf'a değil, sadece bizim tarafa." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık, Dinçer Gökçe ve Mehmet Akif Ersoy'un, Türkiye'den firar eden Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili olduklarına dair sosyal medyada iddialar yayılmıştı.