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Tıp Fakültesinde okuyan kardeşini kalbinden bıçakladı!

Tokat'ta üniversite okuyan bir genç, tartıştığı annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra kendisine tepki gösteren Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşini de kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Genç öğrenci gözyaşları arasında toprağa verildi.

20 Ocak 2019 Pazar 15:18
Tıp Fakültesinde okuyan kardeşini kalbinden bıçakladı!

Tokat'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçakladı. Fatma Atılır yaralanırken, Hasan Atılır sesler üzerine koşarak gelen tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, mutfakta temizlik yapan annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Hasan Atılır, eline geçirdiği bıçağı annesinin boğazına dayadı. Çıkan arbede sırasında Fatma Atılır boğazından yaralandı.

Evde diğer odada ders çalışan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa Atılır, annesinin çığlıklarını duyunca, mutfağa koştu. Bu sırada Hasan Atılır, kendisine tepki gösteren kardeşine de bıçakla saldırdı. Sefa Atılır da kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma ile oğlu Sefa Atılır, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sefa Atılır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Fatma Atılır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra evden kaçan Hasan Atılır, polis ekiplerinin takibi sonucu yakındaki bir sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Atılır,Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Hasan Atılır'ın sorgusu sürerken, Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan Sefa Atılır'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sefa Atılır'ın cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:18
  1. Ankara
  2. Tokat
  3. aile içi cinayet
  4. annesini ve kardeşini bıçakladı
  5. Hasan Atılır
  6. Sefa Atılır
  7. Fatma Atılır

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