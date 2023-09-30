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Kadın - Aile Tıp alimi İbn-i Sina'nın her yemeğe önerdiği o baharat ilanı! Gücü yetmedi diyemediklerimizden! Notu alın
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Tıp alimi İbn-i Sina'nın her yemeğe önerdiği o baharat ilanı! Gücü yetmedi diyemediklerimizden! Notu alın

Yeniakit Publisher
2023-09-30 00:03:00 - 2023-09-30 00:07:41
Tıp alimi İbn-i Sina'nın her yemeğe önerdiği o baharat ilanı! Gücü yetmedi diyemediklerimizden! Notu alın

İbn-i Sina günümüzde en çok görülen sağlık sorunlarına baharatları önermiştir. Şimdi paylaşacağımız baharat birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

bn-i Sina, sağlık sorunlarına doğal çözümler sunan önemli bir isimdir. Günümüzde sıkça karşılaşılan ishal, kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar için baharatların faydalarını vurgulamıştır. Baharatların kendisi ve suyu, sindirim sistemi için oldukça yararlıdır. İbn-i Sina'nın önerdiği baharatlar, bu rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir. Doğal çözümler arayanlar için baharatların şifalı özelliklerini göz ardı etmemek gerekir.

İbn-i Sina'nın her yemeğe önerdiği baharat! En çok görülen sağlık sorununa şifa... İşte o baharatlar

Aksam'da yayımlanan bir içerikte; İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı baharatlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Baharatların eşsiz şifasından çeşitli ilaçlar yapan İbn-i Sina ishal ve şişkinlik için sumağı öneriyor. Sumağın hem suyunu hem de kendisini öneren İbn-i Sina, sumağın kuvvet verici bir baharat olduğunu belirtiyor.

İBN-İ SİNA'DAN SUMAĞIN FAYDALARI

Yemeklere katıldığında kronik ishal, bağırsak ülserlerine iyi gelir.
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Tutucu, kuvvet verici ve tıkayıcı etkileri vardır.

Kanamaları durdurur.

Kontüzyonlarda pansuman olarak kullanılırsa ödemi önler.

Dolamada faydalıdır.

Şişliklerin yayılmasına engel olur.

Pişirildikten sonra elde edilen suyu, lokal olarak uygulanırsa eklemlerde şişlikleri önler.

Kulak iltihabı ve diş ağrıları için faydalıdır.

Mideyi korur ve sindirimi kolaylaştırır.

Susuzluğu giderir ve iştah açar.

Regl kanaması ve diğer kanamaları durdurur.

Ateş düşürücüdür.

SUMAK RENGİ DEĞİŞTİRİYOR

Kumaş ve derileri sarı renge boyar, pamuklu ve yünlü kumaşları ise siyaha boyar.

Pişirilmiş sumak saçı siyahlaştırır.

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