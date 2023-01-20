Timurtaş Hoca’yı rahmetle anıyoruz

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Küfür karanlığının en koyu olduğu günlerde kürsülerden Müslümanlara cesaret aşılayıp tek galibin Allah olduğunu haykıran Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Timurtaş Uçar Hocaefendi, 23 sene önce bugün dar-ı bekâya irtihal etti.

Müslüman Anadolu'nun Timurtaş Hoca'sı

1944 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Timurtaş Hoca, 56 yaşındayken 20 Ocak 2000 tarihinde kalp krizi sebebiyle vefat etmişti. Ömrünün her döneminde İslam dininin emir ve yasaklarını cesurca dile getiren, alime alim, zalime zalim, kafire kafir, münafığa münafık demekten geri durmayan, coşkulu vaazlarında Müslüman Anadolu’ya şuur aşılayan Timurtaş Hoca, ebediyete hicret edişinin 23. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediliyor.

Vaaz ve sohbetleri dilden dile yayılan, ses kasetleri şehir şehir, köy köy, bucak bucak dolaşan Timurtaş Hoca’yı susturmak için birçok ceza davası açılmıştı.

Sohbetleri didik didik incelenerek suç unsuru aranan ancak ömrünü adadığı Allah’ın izniyle yoluna tek bir taş bile konulamayan Timurtaş Hoca, 56 yıllık ahir ömrünün neredeyse tamamını İslam yoluna sarf etti. Allah ve ahlak düşmanlarının kafa konforunu bozup, Müslüman Anadolu’ya İslami şuur aşılayan sohbetleri dolayısıyla 24 idam, 300 ceza dosyası, 58 tazminat dosyası, 460 yıl ceza istenen iddianamesi bulunduğu ahir ömrünü Allah’a adayan Timurtaş Hocaefendinin hayatı câmi kürsülerinde, mahkeme salonlarında ve işkence odalarında geçti. 12 Eylül darbesinin yüzbinlerce mağdurundan biri olan vaaz kasetleri milyonlarca eve ulaşan Timurtaş Uçar Hoca, babasının kabrinin yanına Kozlu Mezarlığına defnedilmişti.