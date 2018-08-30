TİM’in ‘İhracat Pusulası’ ‘Peru’yu gösteriyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturmak amacıyla başlattığı “İhracat Pusulası” etkinliğinde bu kez rotasını Peru’ya çevirdi.30 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
TİM’in 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Güney Amerika ülkelerinden Peru’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen seminerde tüm yönleriyle Peru pazarı ele alındı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Artık serbest ticaret anlaşmaları iptal ediliyor, ticaretin önüne yeni bariyerler konuluyor, vergiler artırılarak ticari savaşlar başlatılıyor. Biz her iki tarafın da kazandığı ticaretten yanayız. Peru bu anlamda ekonomik açıdan ciddi bir potansiyele sahip” dedi.
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