TİM’in ‘İhracat Pusulası’ ‘Peru’yu gösteriyor

TİM’in 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Güney Amerika ülkelerinden Peru’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen seminerde tüm yönleriyle Peru pazarı ele alındı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Artık serbest ticaret anlaşmaları iptal ediliyor, ticaretin önüne yeni bariyerler konuluyor, vergiler artırılarak ticari savaşlar başlatılıyor. Biz her iki tarafın da kazandığı ticaretten yanayız. Peru bu anlamda ekonomik açıdan ciddi bir potansiyele sahip” dedi.