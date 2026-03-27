Tiktok Doğu Türkistan'ı sansürlüyor!

TikTok’un, Çin’deki insan hakları ihlallerine dair içeriklerde sansür uyguladığı ve bazı kritik aramalarda sonuçları manipüle ettiği yönünde iddialar gündemde. “Tiananmen”, “Tibet” ve “Doğu Türkistan” gibi başlıklarda gerçek bilgilerin geri planda bırakıldığı, buna karşılık milliyetçi veya alakasız içeriklerin öne çıkarıldığı öne sürülüyor.

Çin rejimine veri sağladığı bilinen TikTok, Doğu Türkistan’da devam eden Uygur Soykırımı’na verdiği destek ile de gündeme gelmişti. Dünyada bir çok devlet ve parlamento tarafından, Çin’e istihbarat bilgileri sağladığı, toplumun ahlaki yapısını ve çocukların dengesini bozduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

Yeni bir araştırma sonuçlarında, Çin’in casus uygulaması TikTok’ta “Tiananmen”, “Tibet” ve “Uygur/Doğu Türkistan” gibi Çin’in insan hakları ihlalleriyle ilgili terimlerle yapılan aramaları sansürlediği ortaya çıktı.

TİKTOK’TA ÇİN’İN İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE İLGİLİ VİDEOLARA SANSÜR UYGULANIYOR

Bloomberg’in haberinde aktardığı yeni bir araştırmaya göre, TikTok üzerinde Çin’in insan hakları ihlallerini kınayan veya Çin’i olumsuz bir şekilde tasvir eden videolar, diğer uluslararası sosyal medya ağlarına kıyasla daha fazla sansürleniyor.

Network Contagion Research Institute tarafından Rutgers Üniversitesinde yapılan çalışmaya göre, TikTok uygulamasının algoritması, söz konusu anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcılara Instagram ve YouTube’a göre daha fazla pozitif, nötr veya alakasız içerik sunuyor.

ABD'DEN TİKTOK'A MARKAJ

TikTok, Pekin merkezli ByteDance Ltd. tarafından sahipleniliyor ve bu durum, ABD’li yasa yapıcılar ve düzenleyiciler tarafından Çin hükûmetinin sosyal medya uygulaması üzerindeki etkisi ve ulusal güvenlik tehdidi konusunda yoğun bir şekilde inceleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ByteDance şirketinin TikTok’u 19 Ocak’a kadar satmaması durumunda ABD’de yasaklanmasını içeren bir yasa imzalamıştı.

DOĞU TÜRKİSTAN'A DAİR ARAMALARA ÇİN MİLLİYETÇİSİ İÇERİKLER SUNMA

Araştırmaya göre, TikTok aramalarında “Tibet” ve “Tiananmen” gibi kelimeler kullanıldığında, Çin milliyetçiliği ile ilgili içerik sunuyor. Örneğin, “Tiananmen” kelimesi için arama sonuçlarının yüzde 25’inden fazlası, 1989’daki katliamı hiç gündeme getirmeyen milliyetçi şarkılar, seyahat tanıtımları veya manzara temalı içerik olarak sınıflandırıldı. Instagram’da bu oran, YouTube’da ise yaklaşık yüzde 8.

DİĞER PLATFORMLARA KIYASEN BARİZ FARK VAR

Instagram ve YouTube bazı durumlarda TikTok’tan daha fazla içerik gösteriyor. Özellikle “Uygur” ve “Doğu Türkistan” anahtar kelimeleri için YouTube aramalarının yaklaşık yüzde 50’si gerçekçi içerik gösterirken, TikTok’ta bu oran yüzde 25’in altında. Araştırmacılar, bu sonuçları devlet aktörleri tarafından oluşturulan veya onlara bağlı etkili hesaplara atfediyor.

Uygur Haber