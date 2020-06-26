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TİKA'nın ürettiği siperlikli maskeler Sudan Sağlık Bakanlığına teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:22:52 -
TİKA'nın ürettiği siperlikli maskeler Sudan Sağlık Bakanlığına teslim edildi

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Hartum'daki eğitim merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında Sudanlı sağlık çalışanları için ürettiği yüz koruyucu maskeler Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

TİKA Sudan Koordinatörü Bilal Özden, TİKA tarafından Türkiye'den getirilen ve eğitim merkezine hibe edilen 3D yazıcı ile Sudan'da Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla üretilen 100 siperlikli maskenin yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Özden, daha önce Niyala eyaletindeki Türkiye Sudan Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına da 50 koruyucu maske gönderdiklerini ve Doğu Darfur eyaletindeki sağlık personeli için de 50 maske üreteceklerini ifade etti.

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