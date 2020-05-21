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TİKA’dan Yemen’de İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Et Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 1500 adet gıda kolisi ve 500 hisse et Ramazan Bayramı öncesi Yemenin farklı illerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:27:29 -
TİKA’dan Yemen’de İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Et Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 1500 adet gıda kolisi ve 500 hisse et Ramazan Bayramı öncesi Yemenin farklı illerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda Ramazan ayı kapsamındaki faaliyetlerini her yıl olduğu gibi bu yılda Yemen’de sürdürmeye devam eden TİKA, Yemen Yüksek Yardım Komitesi işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve et dağıttı. Geçici başkent Aden, Lahiç ve Dal’i illerinde dağıtılan 1500 adet gıda kolisi ve 500 hisse et, kadın sığınma evleri başta olmak üzere iş sahibi olmayan ve dezavantajlı durumdaki ailelere ulaştırıldı.


İç savaşın 6 yıldır sürdüğü ve halkın kıtlıkla karşı karşıya kaldığı, insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen’de TİKA, Türkiye’nin çok yönlü insani dış politikasını Türk Kızılay’ı gibi kurumlar ile birlikte sürdürüyor.

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