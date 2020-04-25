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TİKA'dan Moldova'ya Kovid-19 ile mücadelede destek

2020-04-25 00:16:12 -
TİKA'dan Moldova'ya Kovid-19 ile mücadelede destek

KİŞİNEV (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Moldova'ya tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Moldova İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen yardım teslim törenine Bakan Pavel Voiku ve TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu katıldı.

Özdenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin ve güvenlik güçlerinin korunması önemine işaret ederek, 10 bin maske, 10 bin çift eldiven, bin litre dezenfeksiyon solüsyonu ve 250 yüz koruyucu siperliğini teslim ettiklerini söyledi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne de yardımda bulunduklarını dile getiren Özdenoğlu, bin maskenin ve 250 yüz koruyucu siperliğin Komrat Bölge ile Kahul Bölge hastanelerine teslim edildiğini bildirdi.

Özdenoğlu ayrıca tıbbi koruyucu kıyafet ve maske üretimi için Çadır-Lunga Meslek Okuluna ve Beltsi Çocuk Sanat Merkezine ikişer adet dikiş makinesinin, birer adet perçin makinesinin ve gerekli hammaddenin temin edildiğini aktardı.

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne gıda ve hijyen malzemesinden oluşan 250 adet yardım paketini geçen hafta ulaştırmıştı.

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