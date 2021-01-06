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Aktüel TİKA'dan Karadağ'da liseye bilgisayar dersi için teknolojik destek
Aktüel

TİKA'dan Karadağ'da liseye bilgisayar dersi için teknolojik destek

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:57:01 -
TİKA'dan Karadağ'da liseye bilgisayar dersi için teknolojik destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da bir lisede modern bilgisayar sınıfı kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Karadağ’da yürütülen eğitim projeleri kapsamında, ülkenin kuzey bölgesinde bulunan Petnitsa Karma Lisesinde modern bilgisayar sınıfı kurulduğu belirtildi.

Bilgisayar sınıfında kullanılmak üzere masaüstü bilgisayarlar, fotokopi makinesi, printer cihazı, interaktif tahta, masa ve sandalye gibi teknik ekipmanlardan oluşan malzeme TİKA tarafından okul yetkililerine teslim edildi.

Bu proje ile Petnitsa Karma Lisesinde eğitim gören öğrencilerin eğitim alanındaki teknolojik gelişmeleri civardaki şehirlere gitmeden takip etmeleri ve eğitim kalitesinin artırılması hedeflendi.


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