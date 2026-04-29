Vatandaşların birçoğu bilmiyor: Güneş gözlüğünde az bilinen gerçek
IHA Giriş Tarihi:

Vatandaşların birçoğu bilmiyor: Güneş gözlüğünde az bilinen gerçek

Uzmanlar, güneşin zararlı UV ışınlarının yalnızca yazın değil yıl boyunca göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek, dört mevsim güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çekti.

Yaklaşan yaz aylarıyla beraber güneş gözlüklerinin kullanımı arttı. Ancak uzmanlar, güneş gözlüğünün yalnızca yaz aylarında değil, yılın dört mevsiminde de kullanılması gerektiğini vurguladı.

21'inci Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, güneş gözlüklerinin, göz ve görme sağlığı açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ''Vatandaşlarımızın yanlış bildiği bir konu da güneş gözlüğünün sadece yaz aylarında kullanılmasıdır. Aslında güneş gözlükleri her mevsim kullanılabilmektedir. Güneş gözlükleri sadece yazın güneşin yoğun olduğu zamanlarda değil, kışın karda, siste veya bulutlu havalarda ultraviyolenin yoğun olduğu dönemlerde de takılması gerekmektedir. Lakin vatandaşlarımız tarafından bahar ve yaz aylarında güneş gözlüklerine ciddi bir rağbet oluşmaktadır" dedi.

Sahte güneş gözlükleri ile ilgilide önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Buradan yapacağımız en önemli duyuru şu olabilir, güneş gözlüğü muhakkak suretle Sağlık Bakanlığının denetimi altında olan optisyenlik müesseselerinden satın alınması gerekmektedir. Güneş gözlüğü alırken birçok teknik detaya sahip olmak gerekir. Bunlardan en önemlilerinden biri de her koyu renkli gözlüğün koruyucu bir güneş gözlüğü olmadığıdır. Çünkü boyayla elde edilen renklendirilmiş koyu gözlükler, göz bebeğinin olağandan daha çok büyümesine neden olur ve bu durum güneşten yayılan zararlı ultraviyolenin göze daha fazla ulaşmasına yol açar. Bu da birçok göz hastalığına sebebiyet vermektedir."

"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!
Gündem

"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!

Türkiye'nin asrın felaketiyle sarsıldığı o en acı günlerde, depremzedelerin yardımına koşan ekipleri durduran ve halkı büyük bir paniğe sevk..
Antalya’dan kalkan uçakta yolcular birbirine girdi: Alana polis çağıran pilot acil iniş yaptı!
Gündem

Antalya’dan kalkan uçakta yolcular birbirine girdi: Alana polis çağıran pilot acil iniş yaptı!

Antalya-Londra seferini yapan bir uçaktaki bazı yolcular, uçuş esnasında sorun çıkardı. İçerisinde kavga çıkan uçak Bulgaristan’ın Sofya Hav..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı
Gündem

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması ardından görülen davada sanıklar için adeta suçlama zinciri sıralandı.
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!
Gündem

DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak s..
