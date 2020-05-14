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TİKA’dan İspanya’daki Müslümanlara Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İspanya’nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada şehrinde Ramazan ayı boyunca her cuma günü ihtiyaç sahibi Müslüman 100 aileye gıda paketi dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:12:19 -
TİKA’dan İspanya’daki Müslümanlara Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İspanya’nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada şehrinde Ramazan ayı boyunca her cuma günü ihtiyaç sahibi Müslüman 100 aileye gıda paketi dağıtıyor.


Covid-19 pandemisinden etkilenen İspanya’da karantina uygulamalarına bağlı olarak yaşanan ekonomik zorluklar pek çok ailenin geçim koşullarını etkiledi. TİKA ve Granda Camii Vakfı işbirliği ile Ramazan ayı boyunca her cuma 100 aileye gıda paketi yardımı yapılıyor.


Granada Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, pandemi kısıtlamaları dolayısıyla Granada’da cemaat üyesi Müslümanlar arasından ailelerinin geçimini sağlayan pek çok kimsenin işlerini kaybettiğini, bu yüzden zaten zor durumda olan ailelerin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu ailelerin Ramazan ayında gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında alacakları desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyleyen del Pozo, “Zor günlerde gelen desteğin aramızdaki kardeşlik bağlarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi.

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