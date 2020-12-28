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Aktüel TİKA'dan Bosna Hersek'te spor altyapısının güçlendirilmesine destek
Aktüel

TİKA'dan Bosna Hersek'te spor altyapısının güçlendirilmesine destek

Donji Vakuf şehrinde profesyonel tenis kortu inşa edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:51:22 -
TİKA'dan Bosna Hersek'te spor altyapısının güçlendirilmesine destek

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te spora ilginin artırılması ve altyapının güçlendirilmesi kapsamında Donji Vakuf şehrinde profesyonel tenis kortu inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) sınırları içindeki 14 bin nüfuslu Donji Vakuf'ta 18 spor kulübü bulunduğu aktarılırken, "Son zamanlarda belediye sınırları içerisinde tenis sporuna olan ilginin artması sebebiyle proje yürüten TİKA, Donji Vakuf Belediyesi bünyesinde ilk olan ve her türlü teknik donanıma sahip profesyonel açık hava tenis kortu inşa etti." ifadelerine yer verildi.

Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic, tenis kortunun açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen proje ile spor altyapısının çeşitlendirilmesine ve gelişmesine imkan tanıyan TİKA'ya ve desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye bölgede yaşayanlar adına teşekkür etti.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açık havada bölge halkının tedbirlere uymak suretiyle spor yapmasına imkan tanıyan tenis kortunun, her yaştan bölge insanının ilgisini çektiği belirtildi.

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