Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla İstanbul'da doğalgazda kademeli tarife dönemi 4 Nisan itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Mayıs ayı için belirlenen 119,96 metreküplük sınırı aşan aboneler, doğrudan "Kademe 2" tarifesine geçerek çok daha yüksek faturalarla karşılaşma riskiyle yüz yüze kalacak. Özellikle büyük metrekareli evler ve yalıtımsız binalarda yaşayanların ısınma bütçelerini doğrudan etkileyecek olan sistemin etkileri, önümüzdeki ayki faturalara yansıyacak.