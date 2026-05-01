  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla İstanbul'da doğalgazda kademeli tarife dönemi 4 Nisan itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Mayıs ayı için belirlenen 119,96 metreküplük sınırı aşan aboneler, doğrudan "Kademe 2" tarifesine geçerek çok daha yüksek faturalarla karşılaşma riskiyle yüz yüze kalacak. Özellikle büyük metrekareli evler ve yalıtımsız binalarda yaşayanların ısınma bütçelerini doğrudan etkileyecek olan sistemin etkileri, önümüzdeki ayki faturalara yansıyacak.

#1
Ülke genelindeki 21,8 milyon abonenin 19 milyonu devlet desteğinden faydalanmaya devam ederken, megakentteki yüksek kullanıma sahip büyük evlerin ve yalıtımsız binaların sakinleri, Kademe 2 tarifesine geçme riski taşıyor.

#2
Yeni tarife döneminde İstanbullular için belirlenen Mayıs ayı tüketim sınırı 119,96 metreküp olarak açıklandı. Bu sınırın altında kalan aboneler (Kademe 1), tüm vergiler ve sistem kullanım bedelleri dahil edildiğinde doğalgazın metreküpü için 16,23 TL ödemeye devam edecekler. Ancak bu limit aşıldığı takdirde Kademe 2 devreye giriyor ve metreküp başına ödenecek tutar 26,13 TL'ye fırlıyor. Özel haklara sahip olan gazi ve şehit yakınları için belirlenen 5,31 TL’lik indirimli tarife ise uygulanmaya devam edecek.

#3
İstanbul'daki vatandaşların en fazla mağduriyet yaşayabileceği detay fatura hesaplamasında gizli. Sisteme göre, 119,96 metreküplük İstanbul limiti birim bazında dahi aşılsa, sadece o aşan miktar değil, faturadaki toplam tüketimin tamamı 26,13 TL’lik yüksek tarifeden ücretlendiriliyor. Örneğin limitin hemen altında 3.099 TL fatura ödemesi gereken bir İstanbullu, kotayı azıcık aştığında faturası hesaplama yöntemi yüzünden birden 5.043 TL'ye çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu devasa fark, İstanbulluların çevrimiçi sistemlerden sayaç takiplerini daha sık yapmalarını gerektiriyor.

#4
İstanbul'un dört bir yanına yayılmış rezidanslarda ve çok katlı sitelerde kullanılan merkezi sistem ısıtmaları, bu yeni düzende ayrı bir risk barındırıyor. Yönetmeliğe göre, binanın harcadığı toplam doğalgaz daire sayısına bölünerek ortalama bir tüketim çıkarılıyor ve herkes bu ortalama üzerinden fatura ödüyor. Eğer bir sitede bazı daireler aşırı tüketim yaparsa, tüm binanın ortalaması yüksek tarifeye geçiş yapabiliyor. Yani komşunun savurganlığı sizin faturanıza yansıyabiliyor.

#5
Yüksek fatura ödeyenler, bir sonraki fatura döneminde kullanımlarını kısıp limitin altına inerlerse yeniden indirimli Kademe 1'e dönebiliyorlar. Ekmek üretimi yapan fırınlar, Kuran kursları, cemevleri ve ibadethaneler kademe uygulamasının tamamen dışında bırakılarak sübvanse edilmeye devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23