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Aktüel Ticari taksi ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Ticari taksi ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Zonguldak’ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 19:58:00 -
Ticari taksi ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Teoman Duralı Tünellerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği 59 T 2787 plakalı ticari taksi ile 67 AC 046 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Dacia marka otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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