Ticari araç sürücüleri için yaş sınırı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırlıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; hazırlanan taslağa göre daha önce süresiz düzenlenen ticari taşıt mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenileyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine yenileme eğitimi ve yenileme sınavı zorunluluğu getirilecek. İçişleri Bakanlığının düzenlemesine paralel olarak B sınıfı sürücü belgesi ile mesleki yeterlilik belgesi alanların kullanacakları araçlar sınırlandırılacak.

Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin muaﬁyet uygulamasının kaldırılacak. Ulaştırma bakanlığının hazırlıkları arasında ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor.