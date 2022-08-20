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Gündem Ticari araç sürücüleri için yaş sınırı!
Gündem

Ticari araç sürücüleri için yaş sınırı!

Ulaştırma bakanlığının ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırladığı, yönetmelik içinde ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 08:36:00 -
Ticari araç sürücüleri için yaş sınırı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırlıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; hazırlanan taslağa göre daha önce süresiz düzenlenen ticari taşıt mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenileyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine yenileme eğitimi ve yenileme sınavı zorunluluğu getirilecek. İçişleri Bakanlığının düzenlemesine paralel olarak B sınıfı sürücü belgesi ile mesleki yeterlilik belgesi alanların kullanacakları araçlar sınırlandırılacak.

Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin muaﬁyet uygulamasının kaldırılacak. Ulaştırma bakanlığının hazırlıkları arasında ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor.

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Yorumlar

Ahmet

Yaş ile birlikte zeka ve algı yeteneği ölçümleride yapılmalı bence ayrıca ticari araç sürücüsü en az lise mezunu olmalı..Şoförlük Polislik gibi işler yüksek zeka bilgi ve yetenek gerektiren işlerdir. Ancak görüyorumki toplumda bu özellikler aranmıyor. O yüzden kazalar eksik olmuyor…

DemirAli

O yas sinirini her yere getirilmeli siyasilerede.
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