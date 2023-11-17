Ticaret Bakanlığı: 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Tüketicilere mağduriyet yaşatanlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı" denildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.
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