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Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Portekizlifutbolcu Tiago Lopes, futboldan uzak tatilde.

02 Haziran 2019 Pazar 11:10
Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Portekizlifutbolcu Tiago Lopes, futboldan uzak tatilde.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçtiğimiz ay itibari ile sözleşmesi sona eren ve tatilde olan Portekizli futbolcu Lopes, dinlendiğini ve henüz hiç bir takım ile anlaşmadığını söyledi.Tiago Lopes yaptığı açıklamada, “Kayserispor ile zorlu, yorucu bir sezon geçirdim. Lig sonunda hedefimize ulaştık. Tatlı yorgunluk var ve ben tatil yapıyorum. Bir kaç gün önce Türkiye Süper Ligindenbir kulüp ile anlaştığıma dair bir kaç yerde haber gördüm. Bir kaç teklif aldım ama hiç bir kulüple anlaşma yapmadım. Belki önümüzdeki hafta ben ve menajerim gelecek sezon ki kulübümün neresi olacağına karar vereceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:10
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