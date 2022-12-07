THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Hava Yolları’nın (THY) piyasa değeri, önceki gün hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138.60 liraya çıkmasıyla 191.3 milyar TL’yi buldu. Şirketin 31 Aralık 2021’de 20.02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592.3 arttı. Böylece cari kurla (19.56 lira) 9.78 milyar Euro’ya dayanan THY’nin toplam piyasa değeri, Alman hava yolu firması Lufthansa’yı geçti.

Hissedilir artış

Piyasa değeri 9.28 milyar Euro olan Lufthansa’nın hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 25.7 artarak 6.18 Euro’dan 7.77 Euro’ya çıktı. THY, Covid-19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022’de kârını çok güçlü bir şekilde arttırdı. Lufthansa’nın ise salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı.

Yılın 3’üncü çeyreği itibarıyla THY’nin toplam gelirleri 6.1 milyar dolarla 2019’un aynı dönemini yüzde 52 aşarken kargo gelirleri yüzde 110 artışla 880 milyon dolara yükseldi. 3 çeyrekte elde ettiği net dönem kârı ise 1.5 milyar dolar oldu.

İflastan kurtarıldı

Covid-19 salgını, küresel havacılık sektörünün büyük bir krize girmesine yol açarken Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines’ın da sahibi olan Lufthansa, iflas noktasına gelmişti.

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika hükümetleri 2020’de 9 milyar Euro tutarında paket devreye alarak şirketi kurtarmıştı. Lufthansa, bu kurtarma paketinin sadece bir kısmını kullanmak zorunda kalmıştı.

Salgında yolcu talebinin çok düşmesi nedeniyle hava yolu şirketlerinin sermaye artırımı yoluyla fon toplamaları güçleşmişti. Yolcu talebinin toparlanmasıyla Lufthansa, kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için Ekim 2020’de 2.14 milyar Euro tutarında sermaye artırımına gitmişti.

Öte yandan Lufthansa, salgında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini arttırmasıyla 2021’in 3’üncü çeyreğinde ‘Covid-19 krizinde ilk kez’ faaliyet kârı açıklamıştı.