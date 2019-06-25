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THY'nin ilk Dreamliner uçağının adı ne olacak?

THY'nin ilk Dreamliner uçağının adının ne olacağı merak ediliyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı yarın İstanbul'a iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul Havalimanı'na teker koymasıyla THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismi içinde sosyal medya hesabından anket başlattı.

25 Haziran 2019 Salı 22:18
THY'nin ilk Dreamliner uçağının adı ne olacak?

THY'nin ilk Dreamliner uçağının adının ne olacağı merak ediliyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı yarın İstanbul'a iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul Havalimanı'na teker koymasıyla THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismi içinde sosyal medya hesabından anket başlattı.

Uçağın ismi sosyal medya ile belirlenenecek

THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlattı. THY, belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor. Ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yolları’nın yeni filosuna katacağı Boeing 787-9 Dreamliner’a verilecek. THY, Boeing şirketinden 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

Özel tasarımlı koltuklar

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9 tipi uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çekecek olanı ise her koltuktan koridora çıkış olacak. THY'nin Boeing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor. Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak.Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin(pressured cabin) özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı. Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.

İlk tarifeli uçuş nereye yapılacak?

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:18
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YORUM YAZ

  • fark varrfark varr6 dk önce
    yıllık enflasyon 25-30 arası sen 10-11 fark veriyon ondan soyne iniştem bana niye küstü........

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