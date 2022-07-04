THY'den transit yolculara ücretsiz İstanbul turu

THY tarafından yeniden faaliyete geçirilen proje kapsamında 6-24 saat aralığında bağlantı süresi olan yolcular iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı’ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip, ardından uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

Proje kapsamında uluslararası transit yolcular ücretsiz şehir turuyla İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

Ruslar büyük ilgi gösteriyor

Touristanbul programı, misafirlerin uçuş planı göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Her gün düzenlenen 6 farklı tura yolcular, uçuş saatlerine uygun şekilde katılabiliyor. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Camii, Topkapı Sarayı ve İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi gibi tarihi ve kültürel noktalar misafirlerden büyük ilgi görüyor. 129 farklı ülke vatandaşı tur kapsamında İstanbul’u keşfederken, ülke bazında en çok talep Rusya, Endonezya ve Fransa’dan geldi.

Bu hizmetle transfer yolcu sayısını arttıracağız

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) Ahmet Olmuştur, ‘’Touristanbul projesiyle misafirlerimize Türk kültürünü ve İstanbul’un eşsiz güzelliklerini göstermeyi, bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sunduğumuz bu ayrıcalıklı hizmetimizle transfer yolcu sayısını artırmayı ve pazar payımıza ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Kovid-19 salgınının olumsuz etkisinden korunmak amacıyla 2020 yılında hizmetine ara verdiğimiz Touristanbul faaliyeti yeniden başladı. 2009 yılından bu yana toplam 349.738 misafirimizi İstanbul ile buluşturduk. Taşınan yolcu sayısıyla birlikte turlara katılan misafirlerimizin anket sayılarındaki artışı, ileriye yönelik motivasyonumuzu ve heyecanımızı korumamızda en büyük dayanak noktası olarak görüyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60.000 misafirimizin Touristanbul ayrıcalığından yararlanacağını öngörüyoruz’’ dedi.