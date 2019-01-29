THY’den kabin memuru alımı

Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından 1600 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor. 1193’ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin” şeklinde konuştu. THY, kabin memuru ve diğer pozisyonlarla ilgili personel alım duyurularını resmi internet sayfası üzerinden paylaşıyor.