THY’den Irak uçuşları açıklaması: "Süresiz durduruldu" iddialarına flaş yalanlama!

Türk Hava Yolları (THY) ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Irak seferlerinin durdurulduğuna dair sosyal medyada yayılan iddiaları kesin dille yalanladı. THY, Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerinin tarifeye uygun sürdüğünü duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya ve internet mecralarında yer alan "Irak uçuşlarının süresiz durdurulduğu" yönündeki paylaşımlar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten THY, operasyonların devam ettiğini bildirdi. THY’den yapılan açıklamada,

"İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir.

Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

DMM: "ART NİYETLİ İÇERİKLERE DİKKAT"

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.

Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten DMM, kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırdı.

Yapılan resmi bilgilendirmede, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir.

Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur" denildi.

