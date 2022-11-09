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Ekonomi THY’den iç hatlarda indirim kampanyası
Ekonomi

THY’den iç hatlarda indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde seyahat planlayanlar için indirim kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:17:00 -
THY’den iç hatlarda indirim kampanyası

Bayrak taşıyıcı, biletini 8-9 Kasım 2022 döneminde alanlara 1 Mart ve 14 Nisan 2023 döneminde tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu. Kampanya THY’nin İstanbul Havalimanı çıkışlı-varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarında geçerli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak. Kampanya Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, THY’nin kod paylaşımlı uçuşlarında ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olmayacak.

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