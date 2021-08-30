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Ekonomi THY'den çok önemli PCR testi duyurusu!
Ekonomi

THY'den çok önemli PCR testi duyurusu!

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül itibarıyla şehirlerarası seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:22:00 -
THY'den çok önemli PCR testi duyurusu!

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır." ifadelerini kullandı.

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