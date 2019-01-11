THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş ağını 18 noktaya çıkardı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan sefer yaptığı nokta sayısını 18’e yükseltiyor. İstanbul Havalimanı’ndan halihazırda Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer icra eden THY, dün itibarıyla yurt içinde Diyarbakır ve Hatay’a, yurt dışında ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat’a sefer başlattı. THY bugün ise yurt dışında Moskova ve Kuveyt’i, yurt içinde de Kayseri’yi uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı’ndan uçtuğu nokta sayısını 18’e yükseltti. Avrupa’ya ikinci uçuş ise Almanya’nın Frankfurt kentine yapıldı.

Londra- Ankara direk uçuşlar

Bu arada THY’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havaalanı’ndan Ankara’ya direk uçuş da dün itibariyle başlattı. THY Londra’daki Gatwick Havaalanı ve Ankara Esenboğa Havaalanı arasında Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün uçuş yapılacak.

2018’de 75,2 milyon yolcu taşıdı

THY’nin yolcu sayısı 2018’de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandı. 2018’de toplam taşınan kargo ve posta, 2017’ye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı. THY’nin aralık ayında doluluk oranı ise yüzde 80,2’ye yükseldi. Aralık ayında taşınan yolcu sayısı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1’lik artış göstererek 5,5 milyona ulaştı. Kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.