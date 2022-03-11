THY iptal edilen seferler hangileri? Uçak seferleri iptal mi? THY iptal edilen uçuşlar son dakika:

THY iptal olan seferler hangileri? İstanbul son 35 yılın en yoğun Mart ayı kar yağıyının etkisi altında. Şehre girişlerin kapatıldığı, otogarlardan yolcu otobüslerine çıkış izni verilmediği İstanbul'da THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. Peki, THY iptal olan seferler hangileri? THY uçuş durumu ne? THY uçuş iptal sorgulama nasıl yapılır? THY iptal seferler belli oldu mu? İşte kar yaşışı nedeniyle THY’nin iptal edilen seferleri!

THY sefer iptali! Türk Hava Yolları (THY), 11-12 Mart tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." THY ayrıca 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşları iptal etti. THY sefer sorgulama ekranı için tıklayın

Uçuşumun iptal olduğundan nasıl haberdar olabilirim?

Türk Hava Yolları, siz değerli yolcularımıza uçuş iptali gerçekleşmesi halinde SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır. Ayrıca web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden uçuş durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Tarife değişikliğinden nasıl haberdar olabilirim?

Türk Hava Yolları, siz değerli yolcularımıza tarife değişikliği gerçekleşmesi halinde SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır.

İptal olan uçuşum için ne gibi haklarım var?

Uçuş iptaline istinaden uçuş değişikliği yapabilir veya iade alabilirsiniz. Yolcu Hakları tablosundaki haklarınızı kontrol ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tarife değişikliği durumunda ne gibi haklarım var?

Size önerilen yeni uçuşu onaylayabilir, değişiklik veya iptal sağlayabilirsiniz. Yolcu Hakları tablosundaki haklarınızı kontrol ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İptal olan uçuşum için değişiklik veya iade işlemini hangi kanallardan yapabilirim?

Türk Hava Yolları’na bağlı satış ofisleri, web sitemiz, mobil uygulamamız, kiosk ve çağrı merkezimizden işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Uçuş iptali neden gerçekleşir?

Beklenmeyen nedenlerden (meteorolojik şartlar, salgın hastalıklar, doğal afetler, teknik arıza veya operasyonel aksaklıklar…) kaynaklı uçuşun icra edilemeyeceği durumlarda gerçekleşebilir.