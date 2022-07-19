THY Genel Müdürü Ekşi’ye ‘Üst Düzey Liderlik’ ödülü

İSMAİL ÇOBAN

Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki performansı ve liderliğiyle uluslararası kuruluşlardan övgüler almaya devam ediyor. Şirket, Havacılık Strateji Ödülleri’ne (The Airline Strategy Awards) de mührünü vurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2022 Yılı Üst Düzey Liderlik Ödülü’nü aldı.

6 kategoride değerlendirme

Bir FlightGlobal markası olan Airline Business ve dünyaca ünlü kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından yapılan araştırmada global hava yolu şirketleri ile yöneticileri 6 farklı kategoride değerlendirildi. Her kategoride kazananlar bağımsız uzmanların yer aldığı bir panel tarafından belirlendi. Ardından ödüller takdim edildi.

Hedef büyük

Ekşi adına Üst Düzey Liderlik Ödülü’nü alan THY Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukçu, şunları kaydetti: “Havacılık sektörünün en zorlu günlerini beraberinde getiren pandemi döneminde operasyonlarımızı güçlü bir şekilde sürdürüp engelleri yenilikçi yöntemlerle aştık ve kendimizi rakiplerimizin bir adım önüne taşıdık. Bunun sonucunda uçuşlar bağlamında Avrupa hava yolları arasında birinci sıraya yükseldik. Toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk. Yolcu trafiğinde güçlü bir toparlanma görüyor ve yüksek performanslı bir yaz sezonu amaçlıyoruz. Havacılık sektöründeki güçlü toparlanmayla en zorlu günlerin geride kaldığı konusunda umutluyuz ve şimdi ‘Bütün şirketlerin geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmelerinin tam zamanı’ diyoruz. Kurum olarak pandemi öncesi rakamları yakalamakla kalmayıp kendimizi sürekli iyileştirerek o rakamların da üstüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Limitler zorlandı

FlightGlobal İçerik Sorumlusu Graham Dunn ise THY’nin kazandığı ödülle ilgili “Hava yollarını geçtiğimiz iki yıl boyunca idare etmek firmaların yönetim yeteneklerini limitlerine kadar zorladı. Sektör pandemiyi arkasında bırakırken hangi liderlerin şirketlerinin hayatta kalmasının ötesinde Covid-19 sonrası durum için hazırladığını görüyoruz. Diğer yandan yeni zorluklar baş göstererek firmaların dayanıklılığını test ediyor. Havayolu Strateji Ödülleri 2002 yılından beri liderlikte en iyileri seçmekte ve 2022 yılının kazananları da bu özellikleri ile öne çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gökyüzünün nabzu tutuldu

Havayolu Strateji Ödülleri programı, havacılık sektörünün 21’inci yüzyılda karşılaştığı ilk büyük kriz olan 11 Eylül saldırıları sonrasında başlatıldı. Program, bu yıl 20’nci kez gökyüzünün nabzını tuttu. Yönetim yeteneğinin gelecekteki başarıyı şekillendirmede oynadığı kritik rolü ortaya koymayı amaçlayan ödüller, havacılık tarihinin en büyük krizi olan Covid-19 salgını sonrası verildiği için bu yıl ayrı bir anlam taşıyor.