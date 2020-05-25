  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi?

THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi? sorusu son dakika merak edilenler arasında yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle spor dünyasında iptal edilen organizasyonlar arasına son dakika EuroLeague ile EuroCup da katıldı. Sporseverler THY Eurolig ve EuroCup sezonunun hangi tarihe ertelendiğini merak ediyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:09:00 -
THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi?

THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi?

Son dakika haberine göre, THY Eurolig ve EuroCup iptal edildi... Lig yönetimi kulüpler ile görüş birliği sağlayarak bu sezonun iptal edilmesine karar verdi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu da toplantının başında ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti.

Bu sezon şampiyon belirlenmeyecek. Euroleague'de 2020/21 sezonu aynı 18 takımla oynanacak.

Anadolu Efes liderdi

Euroleague'e koronavirüs nedeniyle ara verilmeden önce temsilcilerimizden Anadolu Efes 1., Fenerbahçe ise 8. sırada yer alıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı