THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi?
THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi? sorusu son dakika merak edilenler arasında yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle spor dünyasında iptal edilen organizasyonlar arasına son dakika EuroLeague ile EuroCup da katıldı. Sporseverler THY Eurolig ve EuroCup sezonunun hangi tarihe ertelendiğini merak ediyor. İşte detaylar...
THY Eurolig ve EuroCup ne zamana ertelendi?
Son dakika haberine göre, THY Eurolig ve EuroCup iptal edildi... Lig yönetimi kulüpler ile görüş birliği sağlayarak bu sezonun iptal edilmesine karar verdi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu da toplantının başında ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti.
Bu sezon şampiyon belirlenmeyecek. Euroleague'de 2020/21 sezonu aynı 18 takımla oynanacak.
Anadolu Efes liderdi
Euroleague'e koronavirüs nedeniyle ara verilmeden önce temsilcilerimizden Anadolu Efes 1., Fenerbahçe ise 8. sırada yer alıyordu.