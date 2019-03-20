THY Euroleague’de 28. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 28.20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
THY Euroleague’in 28. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçlarını deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague’de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Anadolu Efes de Karadağ’da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ile sona erecek.
THY Euroleague’in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
22.00 Bayern Münih - FC Barcelona Lassa
22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes
23.30 Gran Canaria - Olympiakos
22 Mart Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Saski Baskonia SAD - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos
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