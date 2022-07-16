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Ekonomi THY 15 Temmuz'da rekor kırdı
Ekonomi

THY 15 Temmuz'da rekor kırdı

Türk Hava Yolları 15 Temmuz günü bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 11:25:00 -
THY 15 Temmuz'da rekor kırdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.

Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." ifadelerine yer verdi.

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