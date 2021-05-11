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Aktüel THV’nin sözde kınamasına tepki yağdı!
Aktüel

THV’nin sözde kınamasına tepki yağdı!

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı yaptığı paylaşımda işgalci İsrail’in Filistinli mazlumlara yaptığı soykırımına vurgu yapmadan yarım ağız kınama mesajı yayınladı. Mesajda, “Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz” ifadelerine sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:30:00 - 2021-05-11 14:33:38
THV’nin sözde kınamasına tepki yağdı!

yeniakit.com.tr

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı yaptığı paylaşımda işgalci İsrail’in Filistinli mazlumlara yaptığı soykırımına vurgu yapmadan yarım ağız kınama mesajı yayınladı.

THV’den yarım ağız kınama

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı yaptığı paylaşımda işgalci İsrail’in Filistinli mazlumlara yaptığı soykırımına vurgu yapmadan yarım ağız kınama mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda, “Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyor, dua ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Söz konusu paylaşım altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise, “Saldırgan ve mütecaviz İsrail'i niye kınamıyorsunuz? Aynı dindensiniz diye zulme susmanız mı gerekiyor? Unutmayınız ki zulme sessiz kalan, kınamayan, tepki göstermeyen herkes bu zulmün ortağıdır. Zalime ve mazluma aynı mesafede yaklaşmak ikiyüzlülüktür”, “Bu karşılıklı bir durum değil, doğrudan İsrail tarafından başlatılan bir saldırı. Muğlak ifadeler yerine net cümleler kurmalısınız. Yoksa samimiyetten Uzak bir mesaj olarak algılanmaktadır”, “Kavganın sebebini, zalimi ve mazlumu hakkaniyet ölçüsünde açıklamaktan uzak bu beyanat, samimiyetten uzaktır. İyi niyetli duruş ancak hakkı teslim etmekle olur. Kudüs’e huzur ve barış, tarihte olduğu gibi ancak bölgede islamın hakimiyetinde gerçekleşir” ifadeleri ile sözde kınama mesajına tepki gösterdiler.

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