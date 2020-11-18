Thaçi'nin avukatından Kosova Özel Savcılığından savaş suçuna ilişkin davanın 2022'de başlaması talebi

LAHEY (AA) - Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin avukatı, Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle açılan davanın esasına ilişkin duruşmaların 2022'de başlamasını talep etti.

"Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede, Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle açılan davanın duruşması yapıldı.

Mahkeme hakimleri, Thaçi ve diğer 3 sanık hakkındaki davanın esasına ilişkin duruşmalara 2021'in Haziran ayında başlanmasını istedi.

Haşim Thaçi'nin avukatı David Hooper, savcılığın sanıklar hakkındaki iddianame için uzun yıllar araştırma yaptığını, sanıkların savunulması için öngörülen sürenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Müvekkilinin savunması için en az 18 aylık hazırlık süreci gerektiğini belirten Hooper, mahkemeden esasa ilişkin duruşmalara 2022'den önce başlanmamasını talep etti.

Thaçi ile aynı davada yargılanan eski Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin avukatı Ben Emmerson, daha önceki uluslararası soruşturmaların Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensuplarının sorumluluğunu ortaya koyamadığını kaydetti.

Emmerson, UÇK'nin organize olmayan birliklerden meydana geldiğini ve bu sebeple müvekkilinin belirtilen suçlardan "komutan" sıfatıyla sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

- Thaçi hakkındaki dava

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi, Veseli, eski UÇK komutanlarından Recep Selimi ile eski Kosova Meclis Başkanı ve eski Kosova UÇK Sözcüsü Yakup Krasniçi hakkında Kosova'daki savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Haşim Thaçi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine 5 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasının ardından Lahey'e giden Thaçi, burada gözaltına alınmıştı.

Veseli, Krasniçi ve Selimi de tutuklanarak Lahey'deki tutukevine konulmuştu.

Lahey'deki özel mahkemede görülen davada Thaçi ve diğer sanıklar, haklarındaki tüm suçlamaları reddetmişti.