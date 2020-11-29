TGSP, 65 bin TL ödüllü yarışma için gençlerden "özgün" projeler bekliyor

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ) ödülleri kapsamında gençlerin özgün, ilham veren ve iyi örnek oluşturan sosyal girişimcilik projelerini ödüllendirecek.

Türkiye'deki gençlik STK'larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek, daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen TGSP, 2020 TGZ ödüllerine hazırlanıyor.

TGSP'nin özgün, ilham veren, iyi örnek oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarını teşvik amacıyla vereceği ödüller için son başvuru tarihi 13 Aralık olarak belirlendi.

Gençliğe yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile 15-29 yaş arasındaki genç adaylar, projelerini anlattıkları en fazla 3 dakikalık videolarla zirveye başvuru yapabilecek.

Başvuru koşullarına göre, projenin toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlaması, kar amacı gütmeyen uygulama olması, gençlerin öncülüğü ve aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi, projenin tamamı veya bir kısmının uygulanmış ve güncel olması, Türkiye'de ve dünyada bilinen benzeri bir uygulama olmaması gerekiyor.

- Toplam 65 bin TL'lik ödül verilecek

Zirve kapsamında, toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek 3 en başarılı proje ödüllendirilecek.

Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvede, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye ise 15 bin TL ödül verilecek.

- "STK'lara kapasitelerini artıracak eğitimler veriyoruz"

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformu kurarken Türkiye toplumunun her kesimini nitelikli hale getirmeyi gaye edindiklerini, "Nitelikli STK, nitelikli genç, nitelikli toplum." sloganıyla yola çıktıklarını anlattı.

Nitelikli toplumu oluşturmak için ilk önce STK'ların kapasitelerinin artırılması gerektiğini belirten Terzi, "Bundan hareketle STK'lara kapasitelerini artıracak eğitimler veriyoruz. Bir sivil toplumunun ne ihtiyacı varsa, personelden kişisel verilerin korunmasına, muhasebe programlarından gençlerle ilgilenen liderlerin eğitimine varıncaya kadar her konuda destekte bulunuyoruz. Ayrıca, gençlerle ilgili bazı anketler yapıyoruz. Sahadan topladığımız bu verilerle STK'lara yardımcı oluyoruz. Bu verilere göre çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Terzi, platforma bağlı 88 üyeyle gençliği ve STK'ları ilgilendiren alanlarda siyaset ve bürokrasi ile uluslararası mecralarda lobicilik faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi.

- "Zirvede STK'lara ve toplumun geneline bir sürprizimiz olacak"

Terzi, Türkiye'deki gençlerin profilini çıkarmak için 8 bin denekle anket çalışması yaptıklarını, bu çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak için de Türkiye Gençlik Zirvesi'ni düzenlemeye başladıklarını ifade etti.

Bu yıl zirveyi 5 Aralık'ta düzenlemeyi planladıklarını fakat salgın nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin 3 ay süreyle durdurulması nedeniyle Mart 2021'e ertelediklerini kaydeden Terzi, şöyle devam etti:

"Biz yarın yapabilecek şekilde zirveye hazırız. Zirvede hem STK'larımıza hem de toplumumuzun geneline hitap edebilecek bir sürprizimiz olacak. Zirvede, gençlerimizi sosyal girişimciliğe teşvik etmek için ödüller veriyoruz. Ödüllerimizi bu yıl geçen seneye oranlar yüzde 100 artırdık. Başvuru sürecini önümüzde vakit olduğu ve daha fazla proje gelmesi için 13 Aralık'a kadar uzattık. Bu noktada gençlerden bir talep de oldu. Zirvede, anketimizden elde ettiğimiz çarpıcı verileri de kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Fikir bazlı değil uygulamaya dönük projeler bekliyoruz"

Ömer Faruk Terzi, gençlerden bekledikleri projelerin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Fikir bazlı projeler değil de uygulamaya dönük projeler bekliyoruz. Gençlerden isteğimiz, bizatihi sahada uygulamış oldukları veya herhangi bir şekilde geliştirmek ve büyütmek istedikleri projelerle yarışmaya başvurmaları. Fikir olarak da başvuru açacağız ama fikirlerden ziyade asıl gayemiz sahada yapmış oldukları uygulamalara dönük projeler. Gençler madem bir şeyler yapmışlar, bunun toplumun diğer kesimleri ve hatta diğer gençler tarafından örnek alınmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Proje ödülleriyle de proje sahibi gençleri taltif etmek istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın elinde ödül almalarını sağlayarak da onları onore etmek. Gençlerimiz gönüllü olarak toplumun yararına olabilecek ve bir sorunu çözebilecek işler yapıyorlar, bizim de bunları teşvik etmemiz ve ödüllendirmemiz gerekiyor."

Terzi, projenin eğitim, kültür, sanat, spor, dezavantajlı gruplar, teknoloji gibi herhangi bir alanda olabileceği, bu anlamda bir kategori sınırlaması olmadığını belirtti.

- Gençlere "yarışmaya mutlaka başvurun" çağrısı

Toplumun gençlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Terzi, gençlere, "Gençlerimiz çok güzel işlere imza atıyorlar. Bu güzel işler sizde kalmasın herkes bunları görsün. O yüzden mutlaka 'tgsp.org' adresinden zirvedeki yarışmaya mutlaka başvursunlar. Bu güzellikleri hep beraber görelim. Biz sizin arkanızdayız, yardımcı olacağız. Sadece bu ödülle kalmasını da istemiyoruz. Bu projelerin daha fazla gelişmesi için de TGSP olarak elimizden gelen desteği verme arzusundayız." diye seslendi.

Terzi, zirvenin merkezinde "Türkiye Gençlik Profili" anketinin olduğunu, bu anketi mutat olarak aynı ya da benzer sorularla 2 yılda bir yapıp karşılaştırmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda anket sonuçlarını paylaşmak için de zirveyi 2 yılda bir kasım ayında düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

- "STK Mükemmeliyet Merkezi Projesi" hedefi

Sivil toplum kuruluşlarını geliştirmek için "STK Mükemmeliyet Merkezi Projesi"ni hayata geçirmeyi hedeflediklerine de değinen Terzi, şunları kaydetti:

"Herhangi bir genç 'Ben bir şeyler yapmak istiyorum.' dediği zaman kuluçka merkezinde başlayarak her türlü eğitimlerin verildiğini bir merkezi kurmak istiyoruz. Bununla ilgili müfredat çalışmalarımız bitti. Şu anda 50 farklı konu başlığında kitaplarımız yazılıyor. STK Mükemmeliyet Merkezi içerisinde STK'ların gelişeceği kuluçka merkezleri ve eğitimlerin haricinde gençlik araştırma merkezleri, gençlikle alakalı dünyadaki literatürün taranması, trendlerin ortaya konması, STK'larla ilgili dünyadaki tüm çalışmaların takibi gibi pek çok farklı alanda çalışmak istiyoruz."

Terzi, STK'larda çalışan gönüllü genç liderlerin eğitimini daha büyük bir akademiye çevirip, Gençlik Akademisi Okulu'nu da bu merkez içerisinde kurmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.