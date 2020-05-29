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Spor

TFF'den Gaziantep FK'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:04:12 -
TFF'den Gaziantep FK'ye "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeli ve Gaziantep FK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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