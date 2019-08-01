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TFF Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:14
TFF Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu İsmail Hakkı Köklükaya Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen seminerde, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, seminere katılan üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Seminerin ilk gününde, Temsilciler Kurulu üyesi Yakup Aksoy yöneticilik ve tecrübe paylaşımı, TFF Akreditasyon Sorumlusu Yahya Bolun akreditasyon talimatı değişiklikleri, temsilci işleri direktörü Baki Şahin rapor yazım standartları ile statü ve talimat değişiklikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:14
  1. Temsilciler Kurulu
  2. Temsilciler semineri
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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