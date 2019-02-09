TFF, Lucescu stratejisini belirledi

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile anlaşmaya varan Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu konusunda da stratejisini belirledi.

TFF, Lucescu'ya tazminat ödeyecek mi? Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi var mı? Spor kamuoyunun merak ettiği bu iki soru yanıtını buldu.

Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor.

Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adama sadece 2.5 milyon euro yıllık maaşından hak ettiği/kalan tutarı ödeyecek.

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