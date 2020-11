TFF Başkanı Nihat Özdemir: Üzüntüyle takip ettik

Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Tecrübeli teknik adamın Türk futbolu adına önemli bir değer olduğunu kaydeden Özdemir, "A Milli Takım'ımız, Uluslar Ligi'nde maalesef bir kaza yaşamıştır. Son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Futbolda bu şanssızlıklar her zaman olabilir. Bir sene önce bize Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne taşıyan Şenol hocamıza yapılan ağır eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar gerçek dışıdır. Sözleşmesi Türk Lirası cinsindendir. Avro olarak yazılan rakamlara itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun önemli bir değeridir. Milli takım teknik direktörü olarak mesleki bilgi ve becerisi ile kalitesini kanıtlamış bir spor insanıdır. Eleştiriye her zaman açığız ancak eleştirilerin vicdan, hak ve hukuka uygun olarak yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

"Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağımıza inanıyoruz"

A Milli Takım'e ve teknik heyetine olan inançlarını vurgulayan başkan Özdemir, şunları söyledi:

"Şenol Güneş ve yakaladığımız jenerasyonla önümüzdeki yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağımıza inanıyoruz. Hocamızla Dünya Kupası'na da katılarak özlediğimiz coşkuyu bir kez daha yaşayacağız. Bu başarıların güçlü kazanımları oldu ve olacaktır. Avrupa Şampiyonası'na katılmamız karşılığında önemli bir gelir elde ettik. Pandemiye rağmen 4 yeni sponsorluk anlaşması yaptık. Temmuz ayında mukavelesi bitecek iki sponsorumuzla sözleşme uzattık. Göreve geldiğimizden beri kasım sonu itibarıyla yıllık sponsorluk gelirlerinde yüzde 42 artış sağladık. Ailemize katılacak olan yurt dışı menşeli yeni bir sponsorumuzun müjdesini de şimdiden verebilirim. Aralık ayının sonuna kadar bu konuda bilgilendirme yapacağız. Kulüplerin de güçlü mali yapı için Avrupa kupalarında başarılı olma mecburiyeti vardır."

Federasyon olarak pandeminin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını dile getiren Nihat Özdemir, "Pandeminin futbol ekonomimizde yol açtığı sıkıntıları hepimiz bilmekteyiz. Federasyon olarak Türk futbolunun bu süreci en az hasarla atlatmasının gayreti içindeyiz. Salgın yüzünden dünya futbolunda önemli gelir kaybı olmuştur. Bununla beraber futbol ekonomisi de mecburen küçülmüş durumdadır. Geçtiğimiz haftalarda İspanya'da La Liga Kurumu'nun başkanı 490 milyon avro kaybı olduğunu açıkladı. Avrupa'nın diğer önemli liglerinde 500 milyon avro ile 1 milyar avro gelir kaybı olduğu açıklanmıştır. Gelirlerdeki azalmanın nedenlerinden biri, yayıncı kuruluşlara indirim sağlanması. Biz de aynı şekilde pandeminin başladığı geçen sezonun kalan 8 haftası ve bu sezon için yayıncının yapmış olduğu taleple kulüplerin de görüşünü alarak indirimi sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüplerin eski Türkiye alışkanlıklarından kurtulmasını ümit ediyoruz"

Amaçlarının, bu zor dönemde futbolu yaşatmak olduğunu belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşme revizeleri imkanı olmak üzere FIFA ve UEFA normlarına uygun şekilde uygulamaları gerçekleştirdik. Kulüplerin gelirlerindeki düşüş nedeniyle finansal zorlukları aşmak için pandemi politikası uygulamamız kaçınılmaz olmuştur. Radikal ve sert kararlar almaya inandık. Futbol ailesi olarak tüm bu süreci çok yakın istişare etmeli ve çözüm yolları geliştirmeliyiz. Ortak akılla hareket etmeli, Türk futbolunun bu süreci güçlü şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Yeni pazarlama stratejileriyle Süper Lig markasının zor sürece rağmen sponsor ve reklam gelirlerini arttırıp, futbolcu satışına önem vererek seyircisiz oynamanın getirdiği yaraları sarmalıyız. 'Futbol eve sığar.' diyerek maçları evlerde izleyen spor severlere yeni imkanlar sunmalı, ek gelirler sağlamalıyız. Böylece sert dalgayı atlatıp, hedeflediğimiz yolda yürümeye devam edebiliriz. En önemli önceliğimiz, vazgeçemeyeceğimiz mali disiplindir. Federasyon olarak öncü olmaya çalışıyoruz. Türk futbolu için kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Kulüplerin eski Türkiye alışkanlıklarından kurtulmasını ümit ediyoruz. Yeni lisans ve harcama limitleri getirerek önemli adımlar attık. Bunun faydalarını her geçen yıl görmeye başlayacağız. Kulüplerin gerekli adımlar attığını görüyoruz."

Mali disiplinin önemine dikkati çeken TFF Başkanı, "İçinde bulunduğumuz mali tabloları, borçları, ağır yükü asla unutmayalım. Öncelikle Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi de geçiyor. Borç varken borcu arttırmak, çözüm değil sorun üretmektir. Harcama politikalarını değiştirelim ki kulüplerimiz sürdürülebilir bir yapıya kavuşsunlar." açıklamasında bulundu.

"Her şeyi devletten beklemekten vazgeçmeliyiz"

Türk futbolunun kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini aktaran Özdemir şunları söyledi:

"Borç deyince aklımıza devletimiz geliyor. Futbol ailesi olarak başımız ne zaman dara düşse, yardımımıza koşan bir devletimiz var. Sporu seven, sporcuya destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizler için bir şanstır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futbolu adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Tesisler ve altyapı konuları başta olmak üzere, Türk futboluna değer veren ve değer katan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bize her zaman yardımcı oldu. Ancak her şeyi devletten bekleme yolundan da vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devlete yük olan değil, katkı sağlayan bir kurum olmalıdır. Cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışır bir futbol ekonomisini hedef olarak seçmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak tek şey, yapısal düzenlemelerdir. Çok yakın bir zamanda Spor Yasası'nın yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Yeni yasa Türk futbolu için yararlı olacak ve büyümeye önemli katkı sağlayacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da destek aldıklarını anlatan Özdemir, "Bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Ocak ayında Spor Şurası'nı toplayarak önemli bir adım attı. Oradaki istişarelerin meyvesini toplamaya başlayacağız. Sayın bakana maddi manevi tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Hep beraber kısa zaman içinde seyircili maçlara kavuşmuş, hak ettiği değeri bulmuş bir ortama kavuşacağız. Başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri de futbolda uluslararası rekabetin içinde yer almaktır. Bu, ülke futbolunun seviyesini ve ekonomik gücünü gösterir. Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetin gerisinde kalmamaktır. Milli takımımız ve kulüplerimize önemli sorumluluklar düşmektedir." şeklinde konuştu.

"Olimpiyat Stadı'nda seyircili bir final yaşayacağız"

Özdemir, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin bu sezon İstanbul'da oynanacağını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kalıcı başarılar kalıcı gelirler sağlayacak, kalıcı gelirler de Türk futbolunu Avrupa'da ilk 5'e taşıyacaktır. Başarının yanı sıra her branşta spor organizasyonlarımızla ses getirmeli ve ekonomik bir duruma çevirmeliyiz. İstanbul bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacaktır. Aşının bulunmasıyla birlikte hayat normale dönecek, biz de Olimpiyat Stadı'nda seyircili bir final yaşayacağız. Bu final hem ekonomik hareketlilik için hem de ülkemizin tanıtımı için paha biçilmez bir fırsat olacaktır. Önümüzdeki dönem Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz. Böylelikle kulüplerimiz önemli bir gelire kavuşacaktır. Türk ekonomisi var olan bir ekonomidir. Bizlere düşen de futbol ekonomisini uluslararası seviyede en iyi yere taşımaktır."

Nihat Özdemir, dün hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için de, "Dünya futbolunun efsanesi Maradona'nın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadım. Kendine hayran bırakan, milli takımlar ile kulüpler düzeyinde büyük başarılara imza atan Maradona, herkesin kalbinde yer alacak ve hafızalarda yerini koruyacaktır. Futbol dünyasının başı sağ olsun." diyerek sözlerini tamamladı.