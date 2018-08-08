TFF Başkanı Demirören'den Macaristan Futbol Federasyonu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen ziyarette, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile genel sekreter Kadir Kardaş, Macaristan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sandor Berzi ve genel sekreter Marton Vagi'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

İki ülke futboluyla ilgili konuların gündeme geldiği görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin konuşulduğu belirtildi. Demirören'in daveti üzerine Sandor Csanyi ve yetkililerin, önümüzdeki günlerde Riva'daki VAR Merkezi'ni ziyaret edeceği aktarıldı.

Ziyarette, Demirören ile Sandor Csanyi arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunulduğu kaydedildi.