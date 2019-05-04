TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. TFF 3. Lig'de yarı final müsabakaları 10 ve 15 Mayıs tarihlerinde; final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. Ligde play-off maç programı şöyle: 10 Mayıs Cuma: 16.00 Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 16.00 Yeni Çorumspor-Kocaelispor 16.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor 16.30 Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor 16.30 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor 20.30 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor

15 Mayıs Çarşamba: 15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka 16.00 Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor 16.00 Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor 16.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor 18.00 Tire 1922-Nevşehir Belediyespor 19.30 Kocaelispor-Yeni Çorumspor







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