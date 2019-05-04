TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı

TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:48
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı.
Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
TFF 3. Lig'de yarı final müsabakaları 10 ve 15 Mayıs tarihlerinde; final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final merkezleri ise daha sonra ilan edilecek.
Ligde play-off maç programı şöyle:
10 Mayıs Cuma:
16.00 Nevşehir Belediyespor-Tire 1922
16.00 Yeni Çorumspor-Kocaelispor
16.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor
16.30 Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor
16.30 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor
20.30 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor
15 Mayıs Çarşamba:
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka
16.00 Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor
16.00 Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor
16.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor
18.00 Tire 1922-Nevşehir Belediyespor
19.30 Kocaelispor-Yeni Çorumspor
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