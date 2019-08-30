TFF 3. Lig'de perde açılıyor
- Ligde 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak30 Ağustos 2019 Cuma 10:18
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligde bu sezon 2. Grup'ta 17, 1 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Sezonu 2, 3, 4 ve 5. sırada bitirecek ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan takımlar, 17 takımlı 2. Grup'ta ise son 2'de bulunanlar olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.
TFF 3. Lig'de normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
- İlk haftanın programı
Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
1. Grup
Yarın:
17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)
1 Eylül Pazar:
16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)
16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)
16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)
2. Grup
Yarın:
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)
1 Eylül Pazar:
16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)
17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)
3. Grup
1 Eylül Pazar:
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)
17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)
17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)
17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)
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