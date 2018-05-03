TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri açıklandı
2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'in Play-Off tarihleri belli oldu. TFF 2 ve 3. Lig Play-Off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra açıklanacak.03 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
TFF 2. LİG PLAY-OFF
Çeyrek Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 22 Mayıs Salı
TFF 3. LİG PLAY-OFF
Yarı Final 1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Salı
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