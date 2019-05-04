TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

TFF 2. Lig'de çeyrek final müsabakaları 9, 13 Mayıs, yarı final müsabakaları 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde; final müsabakası ise 28 Mayıs Salı günü oynanacak. Ligde play-off çeyrek final maç programı şöyle:

9 Mayıs Perşembe: 16.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966 16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor 20.30 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük 20.45 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor

13 Mayıs Pazartesi: 15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer 16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor 16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor 20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor



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