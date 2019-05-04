TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı

TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı açıklandı04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:46
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı.
Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
TFF 2. Lig'de çeyrek final müsabakaları 9, 13 Mayıs, yarı final müsabakaları 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde; final müsabakası ise 28 Mayıs Salı günü oynanacak.
Ligde play-off çeyrek final maç programı şöyle:
9 Mayıs Perşembe:
16.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966
16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
20.30 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük
20.45 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor
13 Mayıs Pazartesi:
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor
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