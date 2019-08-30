TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor





İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonunda yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Ligde toplam 36 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

TFF 2. Lig'de normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.





- İlk haftanın programı





Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:





Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

16.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

1 Eylül Pazar:

16.00 Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

16.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Gazi)

16.30 Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)

17.00 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)





Beyaz Grup

1 Eylül Pazar:

16.00 Gümüşhanespor-Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

16.30 Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 BAK Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)

17.00 Pendikspor-Sarıyer (Pendik)

17.00 Kırklarelispor-İnegölspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Futbol Kulübü (Diyarbakır)

20.00 Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon (Tarsus İlçe)

20.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)