TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor’un mali tablosu netleşti

Hasan Hüseyin Maden Giriş Tarihi:
TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor'un mali tablosu netleşti

Süper Lig'e veda etmesinin ardından yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün toplam mali borcunun 2 milyar 200 milyon TL seviyesinde olduğu belirlendi.

Uzun yıllar süren mücadelesinin ardından Süper Lig'den düşen Kayserispor’un güncel finansal durumu gün yüzüne çıktı. Önümüzdeki sezonda TFF 1. Lig'de yer alacak olan Kayseri temsilcisinin toplam borç yükünün 2 milyar 200 milyon TL'yi bulduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün bu borç yükünün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan 250 milyon TL'lik borç dikkat çekerken, kulübün eski başkanlarından Berna Gözbaşı'na olan borcunun ise 350 milyon TL seviyesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mali açıdan oldukça zorlu bir dönemden geçen Kayserispor’un borç yükünün önemli bir kısmını mevcut ve eski futbolcuların maaş ödemeleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra sarı-kırmızılı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve kulüp bünyesinde görev yapan bazı yöneticilere de hatırı sayılır miktarda borçlu olduğu ifade ediliyor. Kulübün alt ligdeki yeni serüveni öncesinde bu dev mali yükü nasıl yöneteceği ise spor kamuoyunda merakla takip ediliyor.

