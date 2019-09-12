TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı - 1. Lig'de 4. hafta yarın Balıkesirspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak. Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Ligde 4. haftanın programı şöyle: Yarın:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Eylül Pazar:

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)



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