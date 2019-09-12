TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı
- 1. Lig'de 4. hafta yarın Balıkesirspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak12 Eylül 2019 Perşembe 09:47
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.
Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
YORUM YAZ