TFF 1. Lig’de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig’de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.

TFF 1. Lig’de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29. Hafta

19 Haziran Cuma

20.00 Giresunspor - Adanaspor

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

20 Haziran Cumartesi

17.30 Keçiörengücü - Bursaspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor

20.00 Balıkesirspor - Menemenspor

21 Haziran Pazar

17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

20.00 Boluspor - Altınordu

20.00 Altay - Akhisarspor

22 Haziran Pazartesi

20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK

30. Hafta

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor - Adanaspor

20.00 Altınordu - Keçiörengücü

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor - Altay

17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Menemenspor - Boluspor

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor - Balıkesirspor

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

31. Hafta

30 Haziran Salı

17.30 Keçiörengücü - Menemenspor

20.00 Adanaspor - Altınordu

20.00 Giresunspor - Bursaspor

1 Temmuz Çarşamba

17.30 Boluspor - Hatayspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor

20.00 Altay - Osmanlıspor FK

2 Temmuz Perşembe

17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor

20.00 İstanbulspor - Akhisarspor

20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

32. hafta

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Menemenspor - Adanaspor

20.00 Bursaspor - Altınordu

5 Temmuz Pazar

17.30 Hatayspor - Keçiörengücü

17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Adana Demirspor - Altay

20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor

6 Temmuz Pazartesi

17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor

20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor

20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor